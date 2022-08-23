На півдні ЗСУ знищили Бук ворога та мінометний комплекс Сані

Серпень, 23 в 7:33

За добу 22 серпня на південному фронті Збройні сили України знищили 17 окупантів, зенітно-ракетний комплекс Бук, буксирований мінометний комплекс Сані та іншу техніку ворога.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

– У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу Бук, 1 буксированого мінометного комплексу Сані 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ЗСУ нанесли суттєве ураження Антонівському мосту.

Також підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС. У Каховці українські захисники знищили склад ворожих боєприпасів.

У командуванні додали, що наразі у Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів, які укриваються у тих районах, які безпечні від ракетних ударів. З цих кораблів 4 ракетоносії, серед яких один підводний, оснащені 28 ракетами типу Калібр.