На півдні ЗСУ знищили Бук ворога та мінометний комплекс Сані
За добу 22 серпня на південному фронті Збройні сили України знищили 17 окупантів, зенітно-ракетний комплекс Бук, буксирований мінометний комплекс Сані та іншу техніку ворога.
Про це повідомило оперативне командування Південь.
– У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, 1 зенітно-ракетного комплексу Бук, 1 буксированого мінометного комплексу Сані 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ЗСУ нанесли суттєве ураження Антонівському мосту.
Також підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС. У Каховці українські захисники знищили склад ворожих боєприпасів.
У командуванні додали, що наразі у Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів, які укриваються у тих районах, які безпечні від ракетних ударів. З цих кораблів 4 ракетоносії, серед яких один підводний, оснащені 28 ракетами типу Калібр.