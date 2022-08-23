Серпень, 23 в 10:32

Український державний прапор повернеться назавжди на тимчасово окуповані території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України 23 серпня.

– Синьо-жовтий прапор майорітиме на тимчасово окупованих територіях. Він майорітиме завжди, – каже він.

Президент запевнив, у Мелітополі на площі Перемоги не може бути прапора тих, хто програє цю війну. У Херсоні на площі Свободи не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода.

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За його словами, на Азовському проспекті в Бердянську та в Скадовську, над ЗАЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку та на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків не може бути прапора тих, хто вперше чує ці українські назви.

Зеленський додав, що український стяг майорітиме й на території тимчасово окупованого Криму.

– В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі – український і кримськотатарський прапори. Хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов’язані з Кримом, – наголосив він.

Нагадаємо, що 23 серпня Україна традиційно відзначає День прапора. Синій та жовтий кольори стяга неодноразово мінялися місцями, але протягом століть він залишається символом мужності та боротьби українського народу за свободу.

Фото: скриншот з відео