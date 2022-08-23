Серпень, 23 в 19:20

Частина ТРЦ у Києві не працюватиме 24 серпня з міркувань безпеки.

Про це свідчать повідомлення торгових центрів у соцмережах.

– Безпека наших відвідувачів та працівників – наш головний пріоритет. Ми чудово знаємо схибленість ворога на красивих датах і об’єктивно оцінюємо всі ризики. Для себе ми ухвалили рішення не наражати вас навіть на потенційну небезпеку і не працювати 24 серпня, – повідомив ТРЦ Lavina Mall у Facebook.

ТРЦ Lavina повідомляє, що тимчасово припинять прийом відвідувачів також парк розваг Galaxy та кінотеатр Multiplex. При цьому супермаркет Сільпо продовжить роботу цього дня до 21.00.

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У День Незалежності також буде зачинений ТРЦ River Mall. Працювати продовжить лише супермаркет Сільпо, магазин Eldorado та аптека Біла ромашка. Крім того, буде відкрито паркінг торговельного центру.

Також 24 серпня на один день призупинять роботу ЦУМ та ТРЦ Retroville.

ТРЦ Respublika Park працюватиме за скороченим графіком до 20.00. При цьому двері супермаркетів Сільпо та кінотеатру Multiplex будуть відчиненими до 22.00, а розважальний центр Neoplis – до 20.00.

– Деякі магазини можуть закриватися раніше, тому рекомендується уточнювати режим роботи безпосередньо у магазинах, телефонні номери вказані на нашому сайті, – уточнюється у повідомленні ТРЦ Respublika Park.

Нагадаємо, що у низці міст подовжать комендантську годину 24 серпня, однак у Києві та області посилення не очікується.

Джерела: ТРЦ Lavina; River Mall; Retroville; ЦУМ; Respublika Park