Окупаційна влада на Запоріжжі дає українцям статус “біженця” – ISW

Серпень, 23 в 7:15

Російська окупаційна влада в Запорізькій області приховано проголосила “незалежність” регіону від України, неправдиво видаючи громадян України, які в’їжджають в окупований регіон, як тимчасових шукачів притулку.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, так званий голова Запорізької обласної окупаційної адміністрації Євген Балицький підписав розпорядження, згідно з яким громадяни України, які прибувають на окуповану Запорізьку область, визнаються “особами, які шукають тимчасового притулку” відповідно до російського законодавства.

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Так, російські загарбники можуть використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на окуповані території після евакуації з них.

Розпорядження, ймовірно, стосуватиметься й українців, які прямують в окуповану Херсонську область через КПВВ у Василівці Запорізької області. Адже воно вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в захопленій Запорізькій області, а Василівка є пунктом пропуску, який обслуговує і Херсон, і Запоріжжя.

Крім того, аналітики ISW додали, що у регіонах Росії продовжують формувати нові так звані добровольчі загони та вербувати добровольців до російських спецслужб.

Приморський край 22 серпня оголосив про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону Арсеньєвський. Він зосередиться на евакуації пошкодженої військової техніки, її ремонті та поверненні на передову.

Згідно із даними російських ЗМІ, станом на 22 серпня батальйон уже набрав 140 із 280 запланованих добровольців.

Окупанти пропонують новобранцям віком від 18 до 60 років одноразову надбавку за вступ в армію розміром 300 тис. рублів (близько $4 980) і місячну зарплату в розмірі 200 тис. рублів (близько $3 320).

Джерело: ISW