Серпень, 23 в 21:23

У Шевченківському районі Харкова пролунали вибухи.

Про це спочатку повідомили містяни у соцмережах, а потім підтвердив міський голова Ігор Терехов.

– Тепер і увечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих, – написав мер Харкова.

У соцмережах також повідомляли, що ворог, ймовірно, обстрілював місто з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Втім підтверджень цього наразі немає.

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Згодом, о 22:03 23 серпня, у харківських Telegram-канали знов повідомили про звуки вибухів в місті. За їх повідомлення. це знову РСЗВ.

Перед цим, вдень 23 серпня, Росія з артилерії також обстріляла Шевченківський район Харкова. А зранку був обстріляний Київський район міста.