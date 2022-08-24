Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

У Шевченківському районі Харкова пролунали вибухи.

Про це спочатку повідомили містяни у соцмережах, а потім підтвердив міський голова Ігор Терехов.

– Тепер і увечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих, – написав мер Харкова.

У соцмережах також повідомляли, що ворог, ймовірно, обстрілював місто з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Втім підтверджень цього наразі немає.

Зараз дивляться

Згодом, о 22:03 23 серпня, у харківських Telegram-канали знов повідомили про звуки вибухів в місті. За їх повідомлення. це знову РСЗВ.

Перед цим, вдень 23 серпня, Росія з артилерії також обстріляла Шевченківський район Харкова. А зранку був обстріляний Київський район міста.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка