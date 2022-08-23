Серпень, 23 в 9:22

Російські окупанти намагаються через родичів витягнути персональну інформацію про українських військовополонених.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону. Вона прокоментувала зустрічі з родичами полонених бійців полку Азов.

– Ми розуміємо, що росіяни намагаються впливати на родичів наших полонених. Вони підшукують різні способи, щоб із ними комунікувати, і впливають на них таким чином, щоб витягнути з них персональну інформацію про наших військовополонених, – зазначила вона.

На прохання тих родичів, хто був на зустрічі, вона звернулася до інших родичів, щоб вони були дуже уважними та не видавали ворогу персональну інформацію про своїх близьких, які зараз перебувають у полоні.

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Заступник міністра оборони уточнила, що вся інформація щодо полонених є у Штабі з питань обміну при ГУР.

– Дуже важливо комунікувати, щоб наші люди не ставали заручниками російських інформаційно-психологічних операцій. Коли говорять що Україна не докладає всіх зусиль, це неправда, – наголосила Маляр.

Також вона додала, що процес обміну полоненими дуже складний, тому важливо, щоб родичі полонених та держава діяли спільно.

Маляр нагадала, що з того моменту, коли відбувся порятунок життя людей, які захищали Азовсталь, вже звільнено 144 людини, з них 95 якраз представники полку Азов.

Нагадаємо, що окупанти планують провести “судилище” над полоненими захисниками Азовсталі у приміщенні Маріупольської камерної філармонії на День Незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський також попереджав, що Росія може готувати особливо жорстокі та цинічні провокації у важливі для нашої держави свята – День прапора та День Незалежності.

Фото: Ганна Маляр