Серпень, 23 в 12:04

Служба безпеки України вперше заблокувала криптогаманець російського “волонтера”, який спонсорував російську війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

– Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників, – зазначили правоохоронці.

За їхніми даними, “волонтер” просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів.

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На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті.

Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію. Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій ЛДНР.

Спонсору терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) КК України.