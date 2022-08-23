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Факти / Україна

Ще один мінус. ЗСУ знищили російський гелікоптер К-52

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ще один мінус. ЗСУ знищили російський гелікоптер К-52

Українські військові у вівторок, 23 серпня, знищили на Сході України російський гелікоптер К-52.

– У День Державного прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони Сходу знищили гелікоптер К-52, – сказано у повідомленні Угруповання об’єднаних сил на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 45 550 російських окупантів. За минулу добу, 22 серпня, ЗСУ знищили ще 150 військових РФ, два танки, вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему та одну ППО.

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Джерело: Угруповання об’єднаних сил

Фото: Угруповання об’єднаних сил

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