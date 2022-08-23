У Дніпрі чули вибухи – оголосили повітряну тривогу
У Дніпрі 23 серпня пролунали вибухи.
Оновлено о 11.33. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про падіння уламків ракет на житлові будинки. Він закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.
Раніше про вибухи у Дніпрі повідомили місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, у місті було чути щонайменше два вибухи.
Крім того, в одному з районів Дніпра видно задимлення.
Зазначимо, що у місті о 11.01 оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що російські війська у ніч на 23 серпня чотири рази обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого загинула жінка, ще три людини поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: скриншот з відео