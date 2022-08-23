У Харкові вдруге за день пролунали вибухи
У Харкові знову пролунали вибухи.
Оновлено о 13.30. У Харкові та області о 13.23 знову оголосили повітряну тривогу. Харків’яни повідомляють про звуки вибухів.
Оновлено о 13.24. Російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова з артилерії. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у місті. За їхніми даними, вибухи було чути на півночі міста.
Нагадаємо, що зранку російські загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Снаряд поцілив у приватний будинок. Загиблих або поранених немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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