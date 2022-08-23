Серпень, 23 в 12:39

У Харкові знову пролунали вибухи.

Оновлено о 13.30. У Харкові та області о 13.23 знову оголосили повітряну тривогу. Харків’яни повідомляють про звуки вибухів.

Оновлено о 13.24. Російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова з артилерії. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Раніше місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у місті. За їхніми даними, вибухи було чути на півночі міста.

Нагадаємо, що зранку російські загарбники завдали удару по Київському району Харкова. Снаряд поцілив у приватний будинок. Загиблих або поранених немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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