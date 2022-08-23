У США немає конкретних даних щодо планів Росії на День Незалежності

Серпень, 23 в 8:08

У Держдепі США не сумніваються, що Росія продовжить жорстокі атаки на Україну, проте у них немає конкретних даних про плани РФ на День Незалежності.

Про це на брифінгу повідомив спікер Держдепу Нед Прайс.

Його попросили прокоментувати попередження президента Володимира Зеленського, що РФ може готувати особливо жорстокі провокації до Дня Незалежності.

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– У мене немає розвідувальної інформації, щоб поділитись нею з трибуни. Але що я можу сказати вам, так це те, що ми збираємось відзначити разом із нашими українськими партнерами День Незалежності України, – відповів Прайс.

Спікер Держдепу також зазначив, що 24 серпня виповниться шість місяців із моменту повномасштабного вторгнення РФ.

– Ми не сумніваємося, що Росія продовжить жорстокий напад на українську державу, український народ, незалежність України, її демократію, її територіальну цілісність. Також немає сумнівів у тому, що ми продовжимо підтримувати наших українських партнерів, – додав Прайс.

Водночас у посольстві США заявили, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та держустановах України найближчими днями.

Раніше українців попередили про загрозу масових ракетних ударів та провокацій з боку Росії на День державного прапора (23 серпня) та День Незалежності (24 серпня)

У Генштабі закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ходити в укриття.