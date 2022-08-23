Україна буде готова до вступу в ЄС до 2024 року – Шмигаль

Серпень, 23 в 17:13

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу до ЄС.

– Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство та вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено “митний безвіз”. Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими до вступу в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях, – сказав Шмигаль.

Також він додав, що у рамках плану відновлення України уряд працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів і принесли свій унікальний досвід під час цього.

– Ми сформували чітке та зрозуміле бачення, як Україні стати успішним та заможним членом Європейського Союзу. І цей план ми обов’язково реалізуємо повною мірою після перемоги, – каже прем’єр-міністр.

Також він зазначив, що від початку повномасштабної війни в Україні витрати державного бюджету сягнули майже 1 трлн грн, з яких більше ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни.

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