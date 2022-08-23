Серпень, 23 в 8:45

Вночі 23 серпня російські окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську області. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Під прицілом ворога знову опинилися Криворізький та Нікопольський райони.

– По Криворізькому ударили Ураганами. У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений. Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район, – повідомив голова ОВА.

По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія, туди прилетіло 13 снарядів.

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У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована, її стан медики оцінюють як середній.

– У місті пошкоджено шість будинків, газогін та водогін. По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 тис. людей. Минулося без загиблих та поранених, – додав Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко