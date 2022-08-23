Серпень, 23 в 15:00

З моменту повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Росія запустила з тимчасово окупованого Криму 750 крилатих ракет по українських об’єктах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на другому саміті Кримської платформи.

– РФ перетворила Крим, а це дійсно райське місце для всіх нас, на депресивний і залежний регіон. На регіон височенних парканів, колючого дроту і беззаконня, на зону екологічного лиха, на воєнний плацдарм для агресії та поширення горя. За час з 24 лютого з окупованого Криму по наших містах, наших громадах було запущено 750 різних крилатих ракет, – наголосив президент.

Він додав, що ці ракети знищили щонайменше сотні цивільних об’єктів – будинки, лікарні, школи університети. За словами Зеленського, відновлення Україною контролю над Кримом стане “історичним антивоєнним кроком у Європі”, поверне безпеку, реінтегрує півострів у сучасний світ.

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– Для України Крим – це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста. Для України Крим – це частина нашого народу, нашого суспільства, – додав президент.

Він уточнив, що Крим після деокупації стане частиною Євросоюзу.