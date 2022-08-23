Серпень, 23 в 9:49

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 45 550 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За минулу добу, 22 серпня, ЗСУ знищили ще 150 ворогів, два танки, вісім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему та одну ППО.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 1 921 (+2);

бойові броньовані машини ‒ 4 238 (+8);

артилерійські системи – 1 033 (+1);

РСЗВ – 266;

засоби ППО – 146 (+1);

літаки – 234;

гелікоптери – 198;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2);

крилаті ракети – 196 (+2);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 150 (+1);

спеціальна техніка – 99.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Донецькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 181 добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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