Серпень, 23 в 7:55

Українські захисники відбили атаки противника на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов, – зазначили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського. Завдавав авіаудару біля Мар’їнки. Росіяни вели наступ біля Красногорівки та Первомайського, але безуспішно.

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На Новопавлівському напрямку окупанти вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, успіху також не мали.

У Генштабі додали, що на Слобожанському напрямку ворог тримає раніше зайняті території та намагається покращити тактичне положення.

В південній оперативній зоні окупанти зосереджені на утриманні позицій та недопущенні просування ЗСУ. Ворог займається відновленням втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 181-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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