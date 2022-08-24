Серпень, 24 в 16:22

24 серпня Україна приймає вітання з Днем Незалежності. Лунають вони не лише від кожного громадянина і вищого військово-політичного керівництва держави.

Сьогодні Україну з таким важливим днем вітають і світові лідери та наші міжнародні партнери.

Так, президент Польщі Анджей Дуда у своєму привітанні нагадав, що його країна першою у світі визнала незалежність нашої держави. Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні з РФ та стане членом ЄС.

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– Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, насолоджуватиметься добробутом у європейській спільноті. Нехай дружба міцно об’єднує поляків та українців. Нехай живе вільна Україна! – сказав Дуда.

Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie – Prezydent @AndrzejDuda z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. pic.twitter.com/IoUfy3zOgC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2022

Ще один справжій друг України, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що його країна стоятиме поряд з Україною стільки, скільки знадобиться.

Він наголосив, що ніколи не сумнівався, що наша держава переможе у цій війні.

– Британія стоятиме з Україною, підтримуватиме її та надаватиме всю можливу військову, економічну та гуманітарну допомогу. Одного разу Україна пройде це випробування та здобуде перемогу, і коли цей момент настане, ми в Британії ще більше пишатимемося бути друзями України.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you. У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму привітанні пообіцяв підтримувати Україну, надавати нам зброю і брати участь у відбудові зруйнованих міст.

Seit dem 24.8.1991 ist die #Ukraine unabhängig – für die Ukrainerinnen und Ukrainer heute ein Feiertag unter schrecklichen Umständen.

Seit genau 6 Monaten müsst Ihr Eure Unabhängigkeit mutig gegen den russischen Angriff verteidigen. Unsere Herzen sind bei Euch. Slawa Ukrainji! pic.twitter.com/FOAF3LlMM7 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни як сьогодні, так і завтра.

– У цей 31-й день народження ви можете бути гордими за 31 рік сучасного життя вашої країни з власними кордонами та її неймовірною відсіччю, яка триває шість місяців, – наголосив президент Франції.

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби. Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l’Indépendance de l’Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців з Днем Незалежності, процитувавши вірш Тараса Шевченка Мені однаково, чи буду.

– Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені, – саме ці рядки зачитав генсек Альянсу.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022

У підтримці ЄС Україну у своєму привітанні запевнила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Dear citizens of Ukraine, we can never match the sacrifices you are making every day. But we can and will stand by your side. The EU has been with you in this fight from the very beginning. And we will be for as long as it takes.#UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/00iLU8I7sw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2022

Водночас оригінально українців зі святом привітала посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. Вона записала відеозвернення у вишиванці.

Сіммонс відзначила не лише стійкість і сміливість українців, а й почуття гумору. Щоб це підкреслити, посол під час своєї промови поставила квітку бавовни у вазу з соняхами та українським прапором.

Тим часом посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму привітанні наголосила, що її надихають історії героїзму й хоробрості багатьох українців.