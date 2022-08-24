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Факти / Україна

Букетом з бавовною і цитуючи Шевченка: як світ вітає Україну з Днем Незалежності

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Букетом з бавовною і цитуючи Шевченка: як світ вітає Україну з Днем Незалежності
Фото: Depositphotos

24 серпня Україна приймає вітання з Днем Незалежності. Лунають вони не лише від кожного громадянина і вищого військово-політичного керівництва держави.

Сьогодні Україну з таким важливим днем вітають і світові лідери та наші міжнародні партнери.

Так, президент Польщі Анджей Дуда у своєму привітанні нагадав, що його країна першою у світі визнала незалежність нашої держави. Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні з РФ та стане членом ЄС.

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– Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, насолоджуватиметься добробутом у європейській спільноті. Нехай дружба міцно обєднує поляків та українців. Нехай живе вільна Україна! – сказав Дуда.

Ще один справжій друг України, премєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що його країна стоятиме поряд з Україною стільки, скільки знадобиться.

Він наголосив, що ніколи не сумнівався, що наша держава переможе у цій війні.

– Британія стоятиме з Україною, підтримуватиме її та надаватиме всю можливу військову, економічну та гуманітарну допомогу. Одного разу Україна пройде це випробування та здобуде перемогу, і коли цей момент настане, ми в Британії ще більше пишатимемося бути друзями України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму привітанні пообіцяв підтримувати Україну, надавати нам зброю і брати участь у відбудові зруйнованих міст.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни як сьогодні, так і завтра.

– У цей 31-й день народження ви можете бути гордими за 31 рік сучасного життя вашої країни з власними кордонами та її неймовірною відсіччю, яка триває шість місяців, – наголосив президент Франції.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців з Днем Незалежності, процитувавши вірш Тараса Шевченка Мені однаково, чи буду.

– Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять. Ох, не однаково мені, – саме ці рядки зачитав генсек Альянсу.

У підтримці ЄС Україну у своєму привітанні запевнила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас оригінально українців зі святом привітала посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. Вона записала відеозвернення у вишиванці.

Сіммонс відзначила не лише стійкість і сміливість українців, а й почуття гумору. Щоб це підкреслити, посол під час своєї промови поставила квітку бавовни у вазу з соняхами та українським прапором.

Тим часом посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму привітанні наголосила, що її надихають історії героїзму й хоробрості багатьох українців.

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