24 серпня Україна приймає вітання з Днем Незалежності. Лунають вони не лише від кожного громадянина і вищого військово-політичного керівництва держави.

Сьогодні Україну з таким важливим днем вітають і світові лідери та наші міжнародні партнери.

Так, президент Польщі Анджей Дуда у своєму привітанні нагадав, що його країна першою у світі визнала незалежність нашої держави. Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні з РФ та стане членом ЄС.

Ще один справжій друг України, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що його країна стоятиме поряд з Україною стільки, скільки знадобиться.

Він наголосив, що ніколи не сумнівався, що наша держава переможе у цій війні.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму привітанні пообіцяв підтримувати Україну, надавати нам зброю і брати участь у відбудові зруйнованих міст.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни як сьогодні, так і завтра.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців з Днем Незалежності, процитувавши вірш Тараса Шевченка Мені однаково, чи буду.

On #Ukraine ’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m

У підтримці ЄС Україну у своєму привітанні запевнила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Dear citizens of Ukraine, we can never match the sacrifices you are making every day.

But we can and will stand by your side.

The EU has been with you in this fight from the very beginning. And we will be for as long as it takes.#UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/00iLU8I7sw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2022