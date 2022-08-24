День Незалежності – як Новий Рік та сільське весілля: святкові меми українців
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Українців навіть у найтемніші часи історії не полишає гумор. Ось і сьогодні, 24 серпня, соцмережі вибухнули мемами до Дня Незалежності. Факти ICTV зібрали найкумедніші з них.
Хтось порівнює День Незалежності з Новим Роком, хтось висловлює побажання святкувати цей день гучніше, за сільське весілля, а дехто пише, що бажає лише один подарунок – перемогу.
Люди вміло жартують навіть над повітряними тривогами, яких сьогодні забагато:
Зараз дивляться
– Повітряні тривоги від русні на День Незалежності, як дзвінки від колишнього, нагадують, що наша русофобія все ще недостатня!
День Незалежності – як Новий Рік та сільське весілля: святкові меми українців / 12 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, як світ вітає Україну з Днем Незалежності.