Серпень, 24 в 20:23

Українців навіть у найтемніші часи історії не полишає гумор. Ось і сьогодні, 24 серпня, соцмережі вибухнули мемами до Дня Незалежності. Факти ICTV зібрали найкумедніші з них.

Хтось порівнює День Незалежності з Новим Роком, хтось висловлює побажання святкувати цей день гучніше, за сільське весілля, а дехто пише, що бажає лише один подарунок – перемогу.

Люди вміло жартують навіть над повітряними тривогами, яких сьогодні забагато:

Зараз дивляться

– Повітряні тривоги від русні на День Незалежності, як дзвінки від колишнього, нагадують, що наша русофобія все ще недостатня!

День Незалежності – як Новий Рік та сільське весілля: святкові меми українців / 12 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, як світ вітає Україну з Днем Незалежності.