Карта бойових дій на 24.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 24 в 12:32

24 серпня, коли в Україні 31-ша річниця незалежності співпала із шістьма місяцями повномасштабної війни, російські війська завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України, а також обстрілюють із усього наявного озброєння позиції Збройних сил України на ділянках фронту.

Карта бойових дій в Україні на 24.08.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Підрозділи Збройних сил Білорусі посилено охороняють ділянки кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку Росія продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи Західного військового округу задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони.

Зі ствольної артилерії ворогом обстріляно район населеного пункту Товстодубове Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни бойовими діями прагнуть утримати зайняті раніше рубежі.

На Харківському напрямку окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль.

Авіаудари прийшлися біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки. Безпілотник окупанти залучали до повітряної розвідки неподалік Дементіївки.

На Слов’янському напрямку артилерійські обстріли зафіксовано неподалік Краснопілля та Мазанівки.

Вогневим ураженням Збройні сили України змусили російських загарбників тікати після спроби розвідки біля Богородичного.

На Краматорському напрямку армія РФ обстрілювала зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Закітного та Роздолівки.

Ворожий безпілотник діяв поблизу Званівки та Райгородка.

На Бахмутському напрямку під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка.

Наступальні бої в бік Бахмутського та Кодеми для окупантів успіхом не увінчалися.

Артилерію різних типів росіяни застосовували для обстрілів районів поблизу Мар’їнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного на Авдіївському напрямку.

Завдали авіаудару російські війська неподалік Невельського.

Провалився у РФ наступ у бік Пісків та Невельського.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював із різнокаліберної артилерії райони населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль.

Авіацію РФ залучала для ударів поблизу Ольгівського та Новополя, а безпілотник – для повітряної розвідки біля Щербаків, Степового та Василівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти, як і раніше, прагнуть утримати зайняті райони та скувати дії Сил оборони.

Зі ствольної та реактивної артилерії російські загарбники гатили по районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка, із авіації – по районах біля Потьомкиного та Лозового.

Неподалік Сухого Ставка та Великого Артакового працював російський безпілотник.

Втрати РФ на 24 серпня 2022

особового складу – близько 45 700 (+150),

танків ‒ 1 924 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 4 243 (+5),

артилерійських систем – 1 036 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 266,

засобів протиповітряної оборони – 147 (+1),

літаків – 234,

гелікоптерів – 199 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 819 (+2),

крилатих ракет – 196,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 (+10),

спеціальної техніки – 99.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.