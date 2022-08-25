Серпень, 24 в 23:13

Росія може почати оголошувати “референдуми”, які мають формалізувати її контроль над окупованими частинами України, вже цього тижня.

Про це пишуть AFP та CNN з посиланням на представника Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

AFP пише, що, за даними США, “російське керівництво дало вказівку чиновникам розпочати підготовку до проведення фіктивних референдумів”, сказав Кірбі.

Зараз дивляться

– Фактично, ми можемо побачити оголошення Росії про перший або кілька “референдумів” до кінця цього тижня, – сказав він.

При цьому CNN пише, що президент США Джо Байден проведе переговори 25 серпня з президентом Володимиром Зеленським, щоб проінформувати його про постачання американської зброї та привітати з Днем незалежності України.

За даними американського телеканалу, Джон Кірбі, координатор з комунікацій у Раді національної безпеки, сказав, що США продовжать “об’єднувати вільний світ” та “активізувати союзників та партнерів” для підтримки України, оскільки російське вторгнення досягло шестимісячної позначки. Він додав, що телефонна розмова між Байденом та Зеленським підтвердить ці зобов’язання.

– Президент з нетерпінням чекає на це, – сказав Кірбі, зазначивши при цьому, що поки не обговорювалися плани поїздки Байдена до Києва.

Джон Кірбі додав, що якщо “поїздка матиме сенс”, то її буде розглянуто.

Попереджаючи про можливий наступний крок у російському вторгненні, Кірбі сказав, що США мають інформацію про те, що Росія готується провести фіктивні референдуми в регіонах України, можливо, протягом кількох днів.

Він сказав, що оголошення може бути до кінця тижня. Серед потенційних регіонів, де можуть відбутися “референдуми”, Херсонська та Запорізька області, а також Донецьк та Луганськ на сході України.

– Сполучені Штати та міжнародна спільнота дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не вважатимуться законними, – сказав Кірбі.

За його словами, США очікують, що Росія маніпулюватиме результатами голосування і хибно стверджуватиме, що український народ хоче приєднатися до Росії.

– Вкрай важливо виявляти і протидіяти цій дезінформації в режимі реального часу, – сказав Кірбі.

Чиновник Білого дому додав, що, за інформацією США, російські офіційні особи стурбовані тим, що на голосуванні буде низька явка виборців.

Нагадаємо, раніше, 24 серпня, Джо Байден оголосив про надання Україні пакету допомоги в галузі безпеки у розмірі майже $3 млрд.

Пізніше Пентагон розкрив деталі рекордного пакета допомоги з боку Вашингтона.

Джерела: AFP, CNN