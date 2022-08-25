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Факти / Україна

Ми в “капкані”, немає куди тікати: окупант скаржиться на роботу ЗСУ в День Незалежності

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російська армія
Фото: Depositphotos

Російський окупант скаржиться на те, що його підрозділ потрапив у “капкан”, є багато поранених.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант припускає, що ЗСУ “оскалили зубы” через День Незалежності. Дружина ж благає чоловіка тікати з війни додому.

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– Дім скасовується. П*здець нам. У нас багато поранених, а відходити нема куди. Нема куди, ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно. Мого телефону більше нема. Усі поранені невідомо де. Це я дзвоню х*й зрозумієш з якогось телефону, з чужого, – каже окупант.

Раніше у розвідці повідомили, що російські війська намагаються доукомплектувати свої піхотні частини спеціалістами зі складу ракетних військ та військових моряків.

Наразі проводиться набір особового складу, проте лише 1% військових від загальної необхідної кількості висловили бажання брати участь у війні проти Україні.

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