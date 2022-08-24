На Батьківщині чи за кордоном? Яким українці бачать своє майбутнє
Якщо порівняти з минулим роком, 72% українців бачать Україну такою, де в майбутньому зможуть мати краще життя.
Такі дані отримала дослідницька компанія Gradus Research, яка провела опитування спеціально до свята.
Крім того, опитування показало:
- у 1,5 раза більше українців бачать майбутнє своїх дітей в Україні (72%, тоді як у серпні 2021 року таких було 48%);
- війна зміцнює оптимізм та віру українців, але і збільшує тривожність: втома, напруженість та надія – в топі станів;
- зростає рівень патерналізму в суспільстві: все більше українців покладають на державу відповідальність за власний добробут (48%) та досягнення порядку.
Відповідно, зменшилось число українців, які бажають, щоб їхні діти жили за кордоном (з 26% у 2021 році до 10% у 2022). В топі країн, у яких уявляють майбутнє дітей — США, Франція та інші країни ЄС.
Зростає також і рівень альтруїзму, а українці все більше довіряють одне одному.
Вдвічі зросло число громадян, що готові поступатися власними інтересами заради суспільної злагоди (з 14% до 28%).
– Особливий приріст “оптимістів” спостерігається серед населення віком 45-60 років, хоча зазвичай представники цієї вікової групи переважно більш скептично налаштовані, – йдеться у дослідженні.
Джерело: Gradus Research