Переломний момент у війні з Росією вже почався, ворог морально виснажений – Буданов

Серпень, 24 в 18:55

Російська армія сповільнила темпи наступу через значне виснаження ресурсної бази та морально-психологічної втоми від бойових дій.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він зазначив, переломний момент у війні з Росією вже почався. А останні події в Криму сильно вдарили по розумінню війни у росіян.

Зараз дивляться

– Вони почали розуміти, що насправді їхня армія не така вже й сильна, як вони собі уявляли. Що їхня розпіарена система ППО не дуже то й працює, і захистити тимчасово окупованому територію України вона насправді не здатна. Люди, які приїздили в Крим з Росії відпочивати і відчували, що вони майже господарі цієї території, зараз починають усвідомлювати, що насправді йде якась війна і саме вони можуть постраждати від неї. Росіяни не розуміють реальності, вони вірять в меседжі, які навіюють їм по телевізору. Але істина зовсім інша. Вони – загарбники, вони надто переоцінили свою армію, це зовсім не друга армія світу. Але розплата прийде, – сказав Буданов.

Також Буданов додав, що наразі з Білорусі є лише одна загроза – розміщення певних систем озброєння РФ на території країни.

А все інше – це лише серйозна інформаційна операція впливу РФ на українське суспільство.