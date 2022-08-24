РФ показує неадекватність: Подоляк про наміри окупантів влаштувати “судилище” над полоненими

Серпень, 24 в 13:19

За інформацією Головного управління розвідки, на День Незалежності України військові РФ хочуть провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове “судилище” над полоненими захисниками Азовсталі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи цю інформацію, в ефірі марафону Freedom заявив, що Росія своїми діями демонструє свою неадекватність у всіх сенсах цього слова.

– Спроба засудження наших військовополонених, які перебувають під захистом Женевської конвенції, – це абсолютний воєнний злочин з боку РФ. Якщо Росія таки проведе подібне “судилище”, то це закриє можливість для проведення будь-яких переговорів. Хоча загалом зараз у цьому взагалі немає сенсу, оскільки російські війська продовжують обстрілювати наші території, – пояснив радник голови ОП.

Зараз дивляться

Михайло Подоляк додав, що наразі у світі, на жаль, ще є певні ілюзії, що війну РФ проти України можна якось закінчити за столом переговорів.

Однак він нагадав, Росія може сісти за стіл переговорів тільки якщо зазнає суттєвої воєнної поразки.

Днями українська розвідка повідомила, що для проведення так званого судилища над полоненими захисниками Азовсталі окупанти терміново переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

На сцені монтуються залізні клітки, в яких будуть тримати українських захисників.