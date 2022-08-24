Росія поширює фейковий “документ” про величезні втрати ЗСУ – РНБО
Росія продовжує спроби ведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних деморалізувати Сили оборони України.
Зокрема, у мережі росіяни поширюють фейковий “документ”, що нібито містить відомості про величезні втрати ЗСУ у війні, а саме – 131 014 осіб.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що “документ” є фейковим, оскільки:
- там містяться помилки, не притаманні українському діловому мовленню;
- там міститься багато росіянізмів: інформації О загиблих, отриманих поранення, числяться (щодо Збройних сил);
- згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.
У Центрі протидії дезінформації вкотре закликають перевіряти підозрілі “документи” та пам’ятати, що необачне поширення таких фейків лише допомагає ворогу.
Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку повномасштабної війни загинули майже 9 тис. українських військових.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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