Серпень, 24 в 15:45

Росія продовжує спроби ведення інформаційно-психологічних операцій, покликаних деморалізувати Сили оборони України.

Зокрема, у мережі росіяни поширюють фейковий “документ”, що нібито містить відомості про величезні втрати ЗСУ у війні, а саме – 131 014 осіб.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Зазначається, що “документ” є фейковим, оскільки:

Зараз дивляться

там містяться помилки, не притаманні українському діловому мовленню;

там міститься багато росіянізмів: інформації О загиблих, отриманих поранення, числяться (щодо Збройних сил);

згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.

У Центрі протидії дезінформації вкотре закликають перевіряти підозрілі “документи” та пам’ятати, що необачне поширення таких фейків лише допомагає ворогу.

Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку повномасштабної війни загинули майже 9 тис. українських військових.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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