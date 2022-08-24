Серпень, 24 в 10:48

День Незалежності України – це символ боротьби, єднання та віри у перемогу, яку всі українці наближають і на передовій, і в тилу.

На цьому у своєму привітанні з нагоди свята наголосив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ, бригадний генерал Василь Малюк.

– День Незалежності уособлює силу й незламний дух українського народу. Бо скільки б не намагався ворог знищити нашу державу, ми знаємо, що обов’язково здолаємо окупантів. Крок за кроком звільнимо рідну землю, щоб назавжди відкинути російську орду туди, звідки вона прийшла. Це – наша місія. І вона буде успішною, – переконаний він.

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Василь Малюк додав, що Служба безпеки України пліч-о-пліч з Силами оборони робить усе, щоб наблизити перемогу. На жаль, у війні з РФ Україна втрачає справжніх героїв – найкращих синів і доньок України.

Але Малюк наголосив, що їхній подвиг пам’ятають, і навіть болючі втрати не спинять визвольну боротьбу.