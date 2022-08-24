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Факти / Україна

Символ боротьби та віри у перемогу: очільник СБУ привітав українців з Днем Незалежності

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Символ боротьби та віри у перемогу: очільник СБУ привітав українців з Днем Незалежності
Фото: СБУ

День Незалежності України – це символ боротьби, єднання та віри у перемогу, яку всі українці наближають і на передовій, і в тилу.

На цьому у своєму привітанні з нагоди свята наголосив тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ, бригадний генерал Василь Малюк.

– День Незалежності уособлює силу й незламний дух українського народу. Бо скільки б не намагався ворог знищити нашу державу, ми знаємо, що обов’язково здолаємо окупантів.

Крок за кроком звільнимо рідну землю, щоб назавжди відкинути російську орду туди, звідки вона прийшла. Це – наша місія. І вона буде успішною, – переконаний він.

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Василь Малюк додав, що Служба безпеки України пліч-о-пліч з Силами оборони робить усе, щоб наблизити перемогу. На жаль, у війні з РФ Україна втрачає справжніх героїв – найкращих синів і доньок України.

Але Малюк наголосив, що їхній подвиг памятають, і навіть болючі втрати не спинять визвольну боротьбу.

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Джерело: СБУ
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