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Факти / Україна

Українська доблесть у поєднанні з російськими промахами врятували Київ – WP

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
українські винищувачі
Фото: Depositphotos

Газета The Washington Post опублікувала матеріал про те, як розгорталися події до, безпосередньо 24 лютого 2022 року та після повномасштабного вторгнення росіян на територію України під назвою Битва за Київ: українська доблесть у поєднанні з російськими промахами врятували столицю.

Спершу розповідається про те, як зранку 24 лютого безпілотники-камікадзе пронизали кімнату, де ночували українські прикордонники на пункті пропуску з Білоруссю.

Віктор Дерев’янко прокинувся від пекучого болю, його тіло палало. Кров лилася з руки, коли він намагався витерти обличчя. Шматок металу пройшов через його руку та живіт і потрапив у м’яз навколо серця.

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— Я не міг зорієнтуватися. Тільки на третій вибух мені вдалося впасти з ліжка і спробувати хоча б десь сховатися, тому що вибухи не закінчувалися, — сказав заступник начальника частини Дерев’янко.

Це було близько 4:15 ранку 24 лютого.

Російські ракети почали злітати з пускових установок: вони били по українських ППО, батареях РЛС, складах боєприпасів, аеродромах і базах, наповнюючи ранній ранок звуками війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він був одним із тих, хто не вірив у повний штурм.

Європейські чиновники запевняли його, що вони не бачать такої ж загрози, як США та Велика Британія. Згідно з оцінками власної розвідки України, Росія також не мала достатньо сил, скупчених над кордоном, щоб захопити або окупувати місто розміром з Київ.

22 лютого Резніков розмовляв по телефону зі своїм колегою в Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв, що російські війська з території Білорусі не вторгнуться. За словами Резнікова, Хренін дав “слово офіцера”.

— І він був брехуном, — сказав Резніков.

Через два дні, після початку вторгнення, двоє чоловіків знову поговорили. Резніков почув нервовий і незручний голос на іншому кінці лінії. Білоруський міністр сказав, що передає послання російського колеги Сергія Шойгу, з пропозицією, щоб Україна підписала акт капітуляції, і тоді “вторгнення припиниться”.

Резніков сказав, що відповів: Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії.

Враховуючи розташування сил Путіна вздовж українських кордонів, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вирішив, що якщо росіяни справді атакуватимуть Київ, їхні колони просунуться двома-трьома головними магістралями по тому, що, як вони передбачали, буде швидким шляхом до урядового кварталу в Києві.

Кремлівський план битви передбачав, що місто захищатимуть лише слабкі українські сили, дезорієнтовані політичним хаосом, а Зеленський та його міністри втечуть.

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Для захисту міста Сирський організував два кільця військ, одне в передмістях і одне в столиці. Він хотів, щоб зовнішнє кільце було якомога далі від внутрішнього, щоб захистити центр міста від обстрілів і тримати росіян на підступах до Києва.

Сирський поділив місто та околиці на сектори та призначив генералів із військово-навчальних центрів керувати кожним районом, створивши чіткий ланцюг командування, якому відповідатимуть усі українські військові частини та служби безпеки. Офіцери на місцях ухвалювали б тактичні рішення без консультації зі штабом.

Приблизно за тиждень до вторгнення українські військові перенесли всі командні пункти на поле в бік ймовірних напрямків наступу Росії. Сирський також видав наказ перемістити авіаційні засоби армії, включаючи гелікоптери та реактивні літаки, з основних баз, віддаляючи їх від ймовірних цілей авіаударів.

Але, коли справа дійшла до танкової потужності, лише одна 72-га механізована бригада була доступна для оборони столиці, що було недостатнім для оборони такого великого міста. Щоб виправити ситуацію, Сирський розповів, що наказав усім військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання.

Деякі з цих систем надійшли з навчального центру Дівички, де багато років тому Україна повернула на озброєння важкі танки радянських часів, відомі як 2С7 Піони або Півонії. Гіганти артилерії, кожна з яких важить 46 тонн і має 203-мм гаубиці, можуть стріляти снарядами вагою понад 108 кг на відстань понад 30 км.

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Сирський наказав своїм артилеристам зайняти оборонні позиції за містом, на північному сході та північному заході, у районах, які, ймовірно, зіткнуться з натиском росіян.

Генерал-лейтенант ЗСУ Анатолій Кривоножко розповів, що ще до вторгнення було передислоковано багато українських винищувачів і засобів оборони земля-повітря. У результаті, росіяни часто били по порожньому простору. Він та інші сказали, що деякі реактивні літаки вже були в повітрі, коли сталися удари — ще одна тактика для порятунку флоту.

— Ми створювали фальшиві цілі для наших ворогів, — нагадав міністр оборони Резніков.

Кривоножко розповів, що деякі пілоти здійснювали по три-чотири вильоти на день для боротьби з російськими військами. Вони часто пропускали передпольотні перевірки та злітали з укорочених злітно-посадкових смуг, які були розбомблені, а потім відремонтовані протягом ночі.

Те, що Україна взагалі давала відсіч, здавалося, здивувало росіян і змусило їх змінити схему, сказав Кривоножко, зазначивши, що після перших хвиль менше російських літаків літало в Україну, а Москва натомість почала використовувати більше своїх обмежених запасів високоточних боєприпасів.

Українські винищувачі у перші дні стали символами запеклого опору, який тривав — і відіграли ключову роль у притупленні російського наступу.

Джерело: The Washington Post
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