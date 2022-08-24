В окупованому Токмаку знищили ворожий склад боєприпасів
У ніч на 24 серпня українські військові точним ударом знищили ворожий склад боєприпасів в окупованому Токмаку.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
– Палає склад БК рашистів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області, – написав він і опублікував відео масштабної пожежі.
У Кугушумській територіальній громаді повідомили, що приліт на ворожий склад був одразу після півночі.
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Нагадаємо, що 14 серпня в окупованому Токмаку також був приліт на базу окупантів. Над містом тоді здійнявся стовп диму.
Джерело: Сергій Братчук