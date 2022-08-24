Військові командири РФ в Україні підпорядковуються безпосередньо Путіну – ISW

Серпень, 24 в 9:03

У інституті вивчення війни ISW з’ясували, що, імовірно, командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну.

Аналітики ISW пишуть, що неперевірені джерела повідомили, що командири російських військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи Міністерство оборони Росії та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова в системі командування.

Крім того, інститут з посиланням на зібрані дані припускає, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу втратив довіру Путіна після початкової фази повномасштабного вторгнення в Україну, яка провалилася, незважаючи на запевнення Шойгу про швидку перемогу.

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Джерело: ISW