Всі командири загинули: розмова окупантів про знищення командного пункту на півдні

Серпень, 24 в 13:30

На півдні ЗСУ знищили командний пункт 56 бригади ЗС Росії. Усе керівництво, яке там було, загинуло – це підтвердилося у розмові двох російських військових, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Їхнє управління 56 бригади – там всьому п****ць! Там ракета прилетіла. Всіх замполітів, зама по тилу. Всіх, хто сидів в управлінні. Командний пункт був, їх повністю всіх раз***ли, – розповів окупант про втрати після обстрілів.

А його співрозмовник скаржиться на те, що пішов воювати через гроші, проте ще нічого не заплатили, тому хоче “самоліквідуватися”.

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