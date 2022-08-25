Їм нема чим бити: Арестович оцінив ракетну небезпеку з боку РФ у Києві

Серпень, 24 в 23:01

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE розповів, чому Росія, скоріш за все, так і не випустить ракети по Києву 24 серпня.

– У Києві надто багато іноземців, убити якогось американського чи німецького дипломата це не те, що їм потрібне. До того ж тут дуже потужна ППО і не тому що Київ – столиця і треба прикрити. А тому що Київ – найбільший військовий транспортний вузол, тут треба прикривати об’єкти. І ще їм нема чим бити – випустити ще 8 ракет, щоб їх гарантовано збили, – каже радник.

Також він додав, що Росія шукає переговорів, примирення, “тому будь-який удар по Києву з жертвами – це відсунення переговорів, відсунення примарних варіантів домовитися”. До того ж, сьогодні засідання Ради безпеки ООН і якби був удар, то зрозуміло, який би порядок денний створила Україна.

– Вони б’ють по містам, які знаходяться близько до прифронтової лінії, де це сприймається більш “природно”, тому що б’ють не крилатими ракетами, а з РСЗВ. Це Харків, Миколаїв, Нікополь, Дніпро, Харків. Вони не хочуть ескалації, вони хочуть перемир’я, – сказав Арестович.