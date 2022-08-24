Серпень, 24 в 2:39

Попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.

Про це в інтерв’ю опозиційному виданню Nexta розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Його запитали, які очікуються провокації з боку РФ на День Незалежності України з огляду на те, що російська сторона намагається не бути передбачуваною у своїх атаках.

Зараз дивляться

– В Україні йде війна повномасштабна, від 24 лютого та щодня. Незалежно від дати є загрози масованих повітряних атак та ударів ракет. У Росії ще залишаються запаси, хоч і значно менші, високоточної зброї. Але все ще багато старих радянських ракет, які не є високоточними і така загроза є постійно, – пояснив він.

При цьому Юсов зазначив, що на День Незалежності ризики все ж таки підвищені.

– Є ймовірність ракетних ударів, але незалежно від цього День прапора та День Незалежності просто буденний день. На сигнали повітряної тривоги треба звертати увагу, зараз на це звертає увагу вся країна та військові… І 26 та 27 серпня та в інші дні потрібно також бути акуратними та також реагувати на повітряну тривогу, – пояснив представник ГУР МО.

Він також прокоментував можливість нападу з боку Білорусі, заявивши, що зараз такої загрози немає.

– Стратегічно я впевнений, що Білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього потрібно пройти довгий шлях. Сьогодні ця держава безпосередньо залежить від Російської Федерації у багатьох аспектах і, вочевидь, не має демократії, – зазначив Юсов.

За словами представника ГУР, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі. Хоча Андрій Юсов додав, що Білорусь уже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та для вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

– На жаль, держава Білорусь уже втягнута у війну проти України. Щодо наземної операції, сьогодні безпосередньо такої загрози немає, але в майбутньому, якщо вона з’явиться, реагуватимемо належним чином, — сказав Андрій Юсов.

Раніше у Збройних силах України повідомили, що розраховують на підтримку білоруських партизанів, оскільки вони допомагають ідентифікувати інформацію після вибухів на аеродромах Білорусі.

Джерело: NEXTA Live