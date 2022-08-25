Серпень, 24 в 22:08

У Верховній Раді планують запровадити пробаційний нагляд як вид покарання за кримінальні правопорушення.

Відповідний законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення ефективної роботи пенітенціарної системи в умовах воєнного стану (№7688) розміщений на сайті парламенту.

Зазначається, що пробаційний нагляд полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, що спрямовані на його виправлення та запобігання вчиненню нових правопорушень, без ізоляції засудженого від суспільства.

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Пробаційний нагляд як основне покарання може призначатися на строк від одного до п’яти років. Як додаткове покарання – від одного до трьох років.

Строк пробаційного нагляду, призначеного як додаткове покарання до покарання у вигляді штрафу, не може перевищувати одного року. Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду такі обов’язки:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, але не рідше одного разу на три місяці та не частіше чотирьох разів на місяць;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України;

cуд може покласти на засудженого до пробаційного нагляду обов’язки пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;

носити електронний засіб контролю та проживати за вказаною у рішенні суду адресою.

Як зазначається в пояснювальній записці, аналіз практики застосування обмеження волі свідчить про його “неефективність та необхідність перегляду”.

– На сьогодні в Україні фактично не створено установ відкритого типу – виправних центрів, які б дійсно відповідали вимогам цього виду покарання як альтернативного позбавленню волі. За своїм технічним обладнанням, архітектурою (паркани суцільного заповнення, вежі, колючий дріт, інженерно-технічні засоби охорони, локальні сектори) та організацією діяльності ці установи майже не відрізняються від виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, – йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, для зменшення кількості осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах, пропонується запровадити норми, що зроблять заставу більш доступною як дієву альтернативу тримання під вартою.