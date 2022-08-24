Жданов пояснив, як вплине на бойові дії підрив Росією Запорізької АЕС

Серпень, 24 в 20:00

У разі підриву Росією Запорізької АЕС бойові дії продовжуватимуться поза зоною потенційного ураження радіацією, проте реакція світової спільноти може бути нищівною для РФ.

З такою оцінкою виступив військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, якщо Російська Федерація підірве Запорізьку АЕС, чи продовжать бойові дії і як ця подія вплине на продовження війни.

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– Справа в тому, що там особливість конструкції така, що ядерного вибуху не буде… буде звичайний вибух із викидом радіоактивних речовин. Буде те саме, що було на Чорнобильській АЕС. Не було ланцюгової реакції, а був вибух, який викинув радіоактивні речовини і, зірвавши кришку з будівлі реактора, викинув ці речовини в атмосферу. Це буде ефект брудної бомби, – пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що в результаті територією України пошириться радіоактивна хмара.

– Модель ми з вами бачили, як воно може розвиватись. Але ця модель не точна, тому що моделюється на конкретну погоду. Тобто залежно від напрямку вітру поширюватимуться радіоактивні опади, – сказав він.

За його словами, після вибуху АЕС з’явиться зона радіоактивного ураження, зона відчуження і з цієї зони буде евакуйовано людей, військових та техніку.

– Я думаю, що росіяни перші втечуть із цієї зони, особливо після інциденту в Рудому лісі під Чорнобилем, коли вони зрозуміли, що таке радіація, – сказав Олег Жданов.

Військовий експерт переконаний, що попри подібну катастрофу, військові дії продовжуватимуться поза зоною відчуження.

– Справа в тому, що реакція світової спільноти буде настільки жорсткою, що вони задіють ті санкції, про які ми лише мріяли, обваливши економіку чи фінансову систему Російської Федерації за лічені дні. Вони можуть, у них є такі важелі, і я думаю, що вони це й зроблять, – сказав він.

Олег Жданов припускає, що може бути завдано превентивного удару по центру ухвалення рішень у РФ, як і обіцяла колись Велика Британія.

Раніше військовий експерт висловив припущення, що НАТО може ввести обмежений контингент військ на територію українських атомних електростанцій у разі, якщо на них існуватиме загроза аварії.