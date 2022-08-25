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Факти / Україна

Агента ФСБ у Кабміні засудили до 12 років в’язниці

Валентина Чорна, редакторка стрічки
суд
Фото: Pexels

Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ країни-агресора.

Фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку, суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності.

– На початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців, – повідомили в СБУ.

Зазначається, що зрадники робили це не безкоштовно.

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Російські куратори платили їм за інформацію від $2 тис. до $15 тис. залежно від рівня таємності й важливості зібраних даних.

Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному.

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Джерело: СБУ
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