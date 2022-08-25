Серпень, 25 в 12:34

Кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні.

Так речник Держдепартаменту США Нед Прайс прокоментував плани росіян провести в окупованому Маріуполі так звані трибунали над українськими полоненими.

Він наголосив, що заплановані показові процеси є нелегітимними та насмішкою над правосуддям. США їх рішуче засуджують.

Зараз дивляться

– Усі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон. Їм повинен надаватися захист відповідно до Женевських конвенцій. Ми закликаємо Москву виконувати свої зобов’язання, – нагадав Прайс.

Також речник Держдепартаменту запевнив, що США продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

Нагадаємо, днями українська розвідка повідомила, що для проведення так званого судилища над полоненими захисниками Азовсталі окупанти терміново переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії.

На сцені монтуються залізні клітки, в яких будуть тримати українських захисників.

Джерело: Посольство США в Україні