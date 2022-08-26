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Факти / Україна

До Почаєва йде кількатисячна колона вірян УПЦ МП, яку безуспішно намагається зупинити поліція

Ілля Нежигай, редактор стрічки
До Почаєва йде кількатисячна колона вірян УПЦ МП, яку безуспішно намагається зупинити поліція

Через Тернопільську область з Хмельниччини рушила п’ятитисячна колона вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

У пресцентрі Тернопільської ОВА повідомили, що раніше погодили обмеження подібних заходів, але віряни з колони не реагують на це владне рішення.

Українське видання Громадське пише, що віряни рухаються в напрямку Почаєва, де розташована Почаївська Успенська лавра (орендована УПЦ МП).

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– Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які беруть участь у ході, а також дотримання ними правил дорожнього руху, — розповіли виданню у поліції.

При цьому ніхто з учасників не був затриманий, хоча у такій акції присутня напруга.

Також поліцейські розповіли, що в Раді оборони Тернопільської області ще наприкінці липня ухвалили рішення, яким рекомендується уникати здійснення релігійних обрядів через організоване пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами або ходою.

Втім у п’ятитисячній не реагують на подібні рішення влади.

– Вони рухаються неорганізовано, усі заклики поліцейських дотримуватися рішення люди просто ігнорують і продовжують йти в напрямку Почаєва, — пояснюють у поліції.

Водночас ЗМІ пишуть, що натовп парафіян УПЦ МП не пропускали до деяких міст та селищ.

– Вчора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того щоб зосередитися на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса, — розповів очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Водночас предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій сказав, що не благословляв подібну ходу, а хмельницький владика відмовився брати на себе відповідальність.

Володимир Труш анонсував протягом 26 серпня засідання облради, де мають ухвалити рішення щодо цієї ходи.

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Фото: Серафим Кліпчар

Джерело: Громадське
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