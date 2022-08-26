Серпень, 25 в 22:24

Через Тернопільську область з Хмельниччини рушила п’ятитисячна колона вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

У пресцентрі Тернопільської ОВА повідомили, що раніше погодили обмеження подібних заходів, але віряни з колони не реагують на це владне рішення.

Українське видання Громадське пише, що віряни рухаються в напрямку Почаєва, де розташована Почаївська Успенська лавра (орендована УПЦ МП).

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– Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеної особи, яка їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які беруть участь у ході, а також дотримання ними правил дорожнього руху, — розповіли виданню у поліції.

При цьому ніхто з учасників не був затриманий, хоча у такій акції присутня напруга.

Також поліцейські розповіли, що в Раді оборони Тернопільської області ще наприкінці липня ухвалили рішення, яким рекомендується уникати здійснення релігійних обрядів через організоване пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами або ходою.

Втім у п’ятитисячній не реагують на подібні рішення влади.

– Вони рухаються неорганізовано, усі заклики поліцейських дотримуватися рішення люди просто ігнорують і продовжують йти в напрямку Почаєва, — пояснюють у поліції.

Водночас ЗМІ пишуть, що натовп парафіян УПЦ МП не пропускали до деяких міст та селищ.

– Вчора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того щоб зосередитися на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса, — розповів очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Водночас предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій сказав, що не благословляв подібну ходу, а хмельницький владика відмовився брати на себе відповідальність.

Володимир Труш анонсував протягом 26 серпня засідання облради, де мають ухвалити рішення щодо цієї ходи.

Фото: Серафим Кліпчар