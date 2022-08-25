Карта бойових дій на 25.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 25 в 15:46

На сьомому місяці війни російські війська продовжують обстрілювати позиції ЗСУ та українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 25.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Зараз дивляться

Лінію зіткнення на Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Слов’янському напрямку під вогнем ствольної та реактивної артилерії РФ перебували райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка.

Після невдалих штурмових дій у бік Пасіки – Долини окупанти відійшли.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку від обстрілів росіян потерпали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка.

Авіацію ворог залучав для ударів поблизу Соледара та Зайцевого.

Наступ у бік Травневого – Кодеми в окупантів теж провалився.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював райони Покровська, Нетайлового, Першотравневого, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка.

Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського.

Наступ у бік Пісків – Першотравневого для росіян успіхом не увінчався.

На Новопавлівському напрямку армія РФ гатила з танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки, Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки, а з літаків – біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

На Запорізькому напрямку під обстріл потрапили позиції українських військ у районах населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне Поле, Шевченко й Новоданилівка.

Завдали авіаударів окупанти неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків.

Позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру вздовж лінії бойового зіткнення на Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Авіаудар від армії РФ прийшовся неподалік населеного пункту Біла Криниця.

Втрати РФ на 25 серпня 2022

особового складу – близько 45 850 (+150),

танків ‒ 1 929 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 4 245 (+2),

артилерійських систем – 1 037 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 272 (+6),

засобів протиповітряної оборони – 148 (+1),

літаків – 234,

гелікоптерів – 202 (+3),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 828 (+9),

крилатих ракет – 196,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160,

спеціальної техніки – 99.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.