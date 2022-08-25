Серпень, 25 в 14:16

У День Незалежності у середу, 24 серпня, в Україні пролунала рекордна кількість повітряних тривог з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили Telegram-каналі Карта повітряних тривог.

За їхніми даними, 24 серпня у всіх областях та Києві прозвучало 189 повітряних тривог.

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Водночас попередній рекорд було поставлено 23 квітня, перед Великоднем. Тоді по всій Україні за добу пролунало 109 сигналів повітряної тривоги.

Крім того, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська здійснили близько 200 вильотів літаків, але частота ракетних ударів була значно нижчою.

– Вчора попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня, – зазначив він.

Окупанти застосовували для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракету Х-22. Було зафіксовано вісім прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував реактивні системи залпового вогню Торнадо-С.

Ігнат пояснив велику кількість повітряних тривог тим, що РФ здійснювала і багато “імітаційних вильотів”, в основному з аеродрому Шайковка – для Ту-22, а також із півночі Каспійського моря – для літаків Ту-95 МС.

За його словами, план росіян полягав у тому, щоб тримати українську націю в напрузі в День Незалежності України.