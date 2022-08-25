Серпень, 25 в 10:23

Хоча протягом останнього місяця війни в Україні лінія фронту майже не рухається, лише на три-п’ять км, можна сказати, що стратегічна ініціатива все ж в руках нашого командування.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що наразі на фронті ситуація стабілізувалася.

– У принципі ініціатива, яка була у російських військ, перейшла до нас. Плануємо зараз атаки. Можемо говорити про те, що щонайменше стратегічна ініціатива – в руках нашого командування, – додав Світан.

За словами військового експерта, напередодні на усій лінії фронту була ескалація. Він пояснив, що її причиною стали удари ЗСУ по російських окупаційних військах.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом минулої доби російські війська мали кілька невдалих наступів та штурмів на Сході.

Окупанти відійшли після штурмових дій у бік Пасіки – Долини на Слов’янському напрямку. Також безуспішно намагалися вести наступ загарбники в бік Травневого – Кодеми на Бахмутському напрямку.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.