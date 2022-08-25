Серпень, 25 в 13:51

У Харківській області з 25 серпня 2022 року повертається дія попереднього часу комендантської години.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вона триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.

У час дії комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

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Через загрозу провокацій у Харківській області посилили комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності та змінили комендантську годину.

Виходити з дому під час тривалої комендантської години на День незалежності України можна було лише для вигулу собак, але біля своїх будинків, не відходячи від свого місця проживання далі 100-200 метрів.

Також Укрзалізниця скасувала всі приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День незалежності.