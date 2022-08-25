Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Харкові та області знову змінили дію комендантської години

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Харків
Фото: Depositphotos

У Харківській області з 25 серпня 2022 року повертається дія попереднього часу комендантської години.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вона триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень.

У час дії комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Зараз дивляться

Через загрозу провокацій у Харківській області посилили комплекс заходів безпеки під час святкування Дня Незалежності та змінили комендантську годину.

Читайте
Одна з двох ракет вибухнула в повітрі: РФ обстріляла Харківську область

Виходити з дому під час тривалої комендантської години на День незалежності України можна було лише для вигулу собак, але біля своїх будинків, не відходячи від свого місця проживання далі 100-200 метрів.

Також Укрзалізниця скасувала всі приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День незалежності.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка