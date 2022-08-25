Серпень, 25 в 19:10

У Маріуполі почалась масштабна пожежа, яка вже розповсюдились на житлові будинки та школу, а частину міста покрив дим.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в Telegram.

За його словами, пожежа перекинулась на житлові будинки: горять домівки, будівля школи №69 та пожежі розповзаються на житловий мікрорайон Східний.

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– Пожежників – жодного. Окупаційна влада типово не реагує, – написав він.

Згодом радник мера Маріуполя опублікував інше відео та деталі щодо пожеж у місті.

– Маріуполь в диму та пожежах. Люди згуртувались та їздять на море по пісок, аби самостійно тушити пожежі. Води немає. Так зване “МЧС”, розуміючи що тут не намародериш – не бере або кидає слухавку. Окупаційного керівництва в місті немає. Хаос та руйнація. Стандартні наслідки “руського міра” повною мірою, – написав він.

Петро Андрющенко також звернувся до маріупольців, які не можуть додзвонитись окупаційних служб порятунку.

– Гайляйтер Іващенко після “замаху” зараз переховується тут (на фото, яке додав Андрющенко у публікації, – Ред.). Там є телефони – дзвоніть. Вимагайте від мразоти втручання та реакції. Поки ви ризикуєте знов втратити все, воно в Донецьку під охороною виходить з запою, – написав радник мера Маріуполя.

Раніше повідомлялось, що у Маріуполі російські загарбники продовжують зносити житлові будинки українців. Тепер замість житла окупанти пропонують лише обіцянки людям, які мешкали у цих будинках.

Джерело: Андрющенко Time

Фото: Скріншот з відео / Андрющенко Time