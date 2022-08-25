У Вінниці втретє за тиждень “замінували” два ТЦ і вокзал

Серпень, 25 в 12:54

25 серпня надійшло повідомлення про замінування у Вінниці.

У переліку об’єктів, де нібито може бути вибуховий пристрій, – торговельні центри на проспекті Юності, у центрі міста та залізничний вокзал, повідомляють у Ситуаційному центрі Вінниці.

Як передає з місця події журналіст Фактів ICTV Людмила Цимбалюк, фахівці вже перевіряють об’єкти на наявність вибухівки.

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Через це на певних ділянках обмежено рух транспорту та пішоходів.

Це вже третє повідомлення про замінування, яке надійшло впродовж тижня.

Схожі повідомлення отримували правоохоронці у Тернополі, Черкасах, Кропивницькому.