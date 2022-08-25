Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи, влада попередила про можливі прильоти

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
У Запоріжжі пролунали вибухи, влада попередила про можливі прильоти
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі 25 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

– Сьогодні у місті було чутно вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по кількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення, – зазначив він.

Куртєв уточнив, що у самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що уночі 24 серпня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев’ять ракет. За попередніми даними, постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка