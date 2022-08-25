У Запоріжжі пролунали вибухи, влада попередила про можливі прильоти
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У Запоріжжі 25 серпня пролунали вибухи.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
– Сьогодні у місті було чутно вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по кількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення, – зазначив він.
Куртєв уточнив, що у самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано.
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Нагадаємо, що уночі 24 серпня російські загарбники випустили по Запоріжжю дев’ять ракет. За попередніми даними, постраждалих немає.
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