Серпень, 25 в 7:35

З середини березня російські загарбники втратили контроль над територіями, що перевищують площу Данії.

Про це повідомили аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

– З часу відновлення російськими силами наступальних операцій 16 липня після паузи, вони здобули близько 450,84 км квадратних нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри, – зазначили вони..

За даними ISW, з 21 березня (приблизної дати найглибшого просування російських сил територією України) російські сили втратили приблизно 45 тис. км квадратних території, що більше за площу Данії.

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Крім того, 24 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська сповільнюють загальний темп своїх наступальних операцій в Україні. Також він підтвердив, що цілі Росії у війні не змінилися.

– На зустрічі з міністрами оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва Шойгу заявив, що російські війська уповільнюватимуть темпи наступальних операцій в Україні, свідомо намагаючись мінімізувати жертви серед мирного населення, – додали у звіті.

Аналітики наголосили, що заява Шойгу може означати спробу Міноборони РФ встановити інформаційні умови, щоб пояснити та виправдати незначні досягнення окупантів в Україні за останні шість тижнів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW