Визволимо нашу землю, і це мусить відбутися якнайшвидше – Подоляк в інтерв’ю Rzeczpospolita

Серпень, 25 в 18:16

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до всього, відповідаючи на запитання про готовність Києва до російської атаки на урядовий квартал.

Про це він заявив в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

— Визволимо нашу землю. Всю нашу територію. І це мусить відбутися якнайшвидше. Разом із союзниками, серед яких чільне місце займає Польща, – сказав Подоляк.

Він відніс Польщу до “ключових членів неформальної антипутінської коаліції”.

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— У Варшаві на самому початку, майже відразу, оцінили всі ризики і справжні мотивації російського вторгнення. Це вплинуло на ряд дуже конкретних і важливих дій. Адже поляки набагато краще, ніж інші розуміють, з чим ми маємо справу, якому варвару чинимо опір. Польща є для мене абсолютним лідером, коли йдеться про підтримку України, – сказав Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що польська сторона активно включилася в інформаційну кампанію і примусила західний світ вийти зі стану шоку. Зорганізувала величезну допомогу для біженців, передусім жінок, дітей і літніх осіб. Крім того, Варшава протидіяла російській пропаганді.

Подоляк відзначив – усе це для українців дуже важливе, Польща та Україна стали близькими країнами, це ввійшло в історію.