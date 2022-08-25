Серпень, 25 в 11:55

США нададуть Україні систему протидії безпілотникам VAMPIRE. Вона використовує переважно невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи у небі.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль. Він нагадав, що системи протидії безпілотникам VAMPIRE включені до останнього пакету допомоги США для України.

Колін Каль додав, що США продовжують вчити українських військових, як користуватися усіма системами, які Україні надають Штати та їхні союзники серед країн-членів НАТО. Він запевнив, що ці навчання відбуваються постійно.

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Заступник міністра оборони впевнений, що часу навчити українців користуватися системами, які включені до останнього пакету допомоги, достатньо.

Він пояснив, що зброя, яку планують передати Україні, буде вироблена галузевими партнерами, а не видана безпосередньо із запасів Міністерства оборони. Відповідно, це може зайняти певний час.

Нагадаємо, 24 серпня США оголосили, що виділяють Україні транш допомоги на $2,98 млрд. У новий пакет, серед іншого, увійшли безпілотні авіаційні системи VAMPIRE, ракетні системи з лазерним наведенням, протиартилерійські радіолокаційні станції та інше озброєння.