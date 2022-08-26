Серпень, 25 в 21:12

Після закінчення війни Україні не будуть потрібні укріплені кордони на прикладі того, як вони обладнані в Ізраїлі чи Туреччині. Достатньо буде укріпленого держкордону, як того вимагають міжнародні норми та правила.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Його запитали, як має бути обладнано кордон між Україною та Росією після закінчення війни.

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– Кордон має бути обладнаний так, як нам пропонували в проєкті Стіна. Це типовий проєкт для цивілізованих країн. Він, до речі, застосовується у Європейському Союзі. Я навіть не прихильник того, як пропонують ізраїльський чи турецький варіант, – сказав Жданов.

На його переконання, українсько-російський кордон має бути обладнаний відповідно до міжнародних норм та правил.

– Це має бути бетонний надовб, жолоб, контрольно-слідова смуга, сітчаста огорожа з колючим дротом. За потреби її може бути посилено, як зробили поляки на кордоні з Білоруссю, – сказав Жданов.

При цьому військовий експерт пояснив, що функція кордону має полягати в тому, щоб незаконно вона не могла бути перетнута. Проте кордон має бути обладнаний охоронними системами спостереження, вважає військовий експерт.

– Якщо наша розвідка дає дані, що противник починає зосереджувати якісь сили, накопичувати якісь матеріальні засоби безпосередньо чи неподалік прикордонної зони, то у нас мають бути готові війська, щоб вийти на готові рубежі оборони для прикриття державного кордону, – сказав Олег Жданов.

Він нагадав, що коли російські війська збиралися вздовж кордону Сумської та Житомирської областей, тоді необхідно було розгортати військові частини та виводити в оперативні райони для прикриття держкордону.