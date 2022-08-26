Карта бойових дій на 26.08.2022 – ситуація на фронті

Серпень, 26 в 14:33

На 184-ту добу росіяни активно обстрілюють позиції Збройних сил України, а також українські міста, села, селища.

У наступ загарбники сходили лише раз, але і той був невдалим.

Карта бойових дій в Україні на 26.08.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Цивільну інфраструктуру біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області окупанти напередодні обстріляли зі ствольної артилерії.

На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії росіяни гатили по об’єктах у районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка.

Також 25 серпня РФ активно залучала безпілотник до повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

Боями на Слов’янському напрямку армія Росії напередодні намагалася утримати зайняті раніше рубежі та завадити просуванню підрозділів Сил оборони.

Під вогнем ворожих танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню перебували райони поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

На Краматорському напрямку під обстріл артилерійських систем потрапили позиції українських військ та цивільна інфраструктура неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки, Яковлівки, а також невдало сходили в наступ біля Соледара, Бахмута та Кодеми.

Із танків, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного на Авдіївському напрямку.

Танки та артилерію різних типів російські загарбники залучали для обстрілів територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку.

Із усього наявного озброєння окупанти обстрілювали райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогір’я, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку армія РФ обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах 22 населених пунктів.

Нині ворог намагається завадити просуванню українських військ та вживає заходів щодо поповнення втрат.

Втрати РФ на 26 серпня 2022

особового складу – близько 46 250 (+400),

танків ‒ 1 936 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 4 251 (+6),

артилерійських систем – 1 040 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 272,

засобів протиповітряної оборони – 148,

літаків – 234,

гелікоптерів – 202,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),

крилатих ракет – 196,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2),

спеціальної техніки – 99.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.