Один наступ і той невдалий – Генштаб ЗСУ про дії РФ на фронті 25 серпня

Серпень, 26 в 7:33

Протягом доби російські військові пішли в наступ лише на одній ділянці фронту.

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував активні дії окупантів лише на Бахмутському напрямку.

Так, російські загарбники пішли в наступальний бій біля Соледара, Бахмута та Кодеми. Однак успіхом для росіян він не увінчався.

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Крім того, армія РФ обстріляла райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки.

На решті ділянок фронту окупанти активно обстрілювали райони населених пунктів.

Зокрема, російські військові гатили по районах населених пунктів:

у Сумській області,

на Харківському напрямку,

на Слов’янському напрямку,

на Краматорському напрямку,

на Авдіївському напрямку,

на Новопавлівському напрямку,

на Запорізькому напрямку,

на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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